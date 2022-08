Verband sieht Lebensmittelbranche "in größter Krise seit 70 Jahren" / Christoph Minhoff Brauchen von Politik dringend Plan für stabile Energieversorgung / Sorge um Jobs

Berlin (ots) - Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer des Lebensmittelverbands

Deutschland und der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie, blickt

mit großer Sorge auf die Entwicklung im Handel und sieht eine historische

Herausforderung. Minhoff sagte der "Heilbronner Stimme": "Wir befinden uns in

der größten Krise seit 70 Jahren. Ernteausfälle, Lieferengpässe durch Corona,

Krieg in der Ukraine, mögliche Gasknappheit. Und alle sind betroffen, die

gesamte Lebensmittelwertschöpfungskette, Logistik und Transport,

Zulieferbranchen, Verpackungsindustrie. Wenn wir über Systemrelevanz sprechen,

muss man diese ganze Kette auch immer mitdenken - Lebensmittel brauchen

Rohstoffe, die meisten benötigen eine Verpackung und selbstverständlich müssen

sie auch transportiert werden."



Minhoff fügte hinzu: "Vor einigen Jahren haben wir aus Nachhaltigkeitsgründen in

der Lebensmittelbranche umgestellt auf Gas - das ist jetzt das Resultat. Wir

brauchen dringend einen funktionierenden Plan für eine stabile

Energieversorgung." Er betonte: "Über fünf Millionen Menschen arbeiten in der

Lebensmittelbranche. Ich will nicht, dass auch nur einer von denen wegen einer

nicht funktionierenden politischen Strategie um seinen Job fürchten muss."