COLOMBO (dpa-AFX) - Sri Lanka hat Bedenken Indiens angesichts einer zeitweisen Präsenz eines Überwachungsschiffs des chinesischen Militärs in einem Hafen des Inselstaats zurückgewiesen. Die "Yuan Wang 5" solle nur zum Tanken und für andere Dienstleistungen in den Hafen von Hambantota kommen, sagte Regierungssprecher Bandula Gunawardena in der Hauptstadt Colombo. Das Schiff soll am 11. August einlaufen und eine Woche lang vor Ort bleiben, wie das Außenministerium erklärte.

Das kommunistische China ist ein wichtiger Kreditgeber Sri Lankas. Das zur Volksbefreiungsarmee gehörende Schiff soll Berichten zufolge der Verfolgung von Satelliten- und Interkontinentalraketen dienen.