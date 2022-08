Düsseldorf (ots) - Das Markenfestival am 14. September in Düsseldorf stellt das

Metaverse und dessen Bedeutung für Marken in den Mittelpunkt. Über 500

Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden eine Mischung aus Experten-Wissen und

Inspiration erleben.



Nach den Smartphones und dem Web 2.0 sollen nun Blockchain, Web3 und das

Metaverse zum Gamechanger für viele Branchen werden. Aber was genau kommt da auf

uns zu?





Antworten liefert das Markenfestival mit über 60 Top-Speakern und 21 Stunden Programm. Von Basis-Wissen und Tipps zum Einstieg in die Parallelwelt bis hin zu rechtlichen Fragen werden Vertreter von Top-Brands über ihre Strategien in der neuen Parallelwelt sprechen. "Wir bringen die neuesten Entwicklungen auf die Bühne und diskutieren kontrovers, wie Marken sich im Metaverse positionieren und verhalten sollen", sagt Hans-Willy Brockes, CEO von ESB Marketing Netzwerk.

Unternehmen entdecken das Metaverse

Auf vier parallelen Bühnen werden Megatrends wie Marken im Metaverse, Nachhaltigkeit, Brand Management, Influencer- und Storytelling sowie eCommerce und Gamification diskutiert. Mit dabei sind unter anderem Vodafone, Peek & Cloppenburg, PwC, WWF, Deutschen Telekom, Nissan, 4BRO, Kickz, Meta, Kaufland, Rose Bikes, DER Tours, Hewlett Packard Enterprise und IWC.

Ein Blick ins Silicon Valley verrät, welche Entwicklungen auf uns zukommen. Marc Herron von Sparks wird über die aktuellen Entwicklungen und wichtigsten Trends rund um das Metaverse sprechen. Seine Agentur Sparks aus den USA entwickelt holistische Markenerlebnisse im Metaverse. Über die Chancen für Marken, die sich als "frühe Mover" auf dem Weg ins Metaverse ergeben, wird Lisa Dauvermann von Meta sprechen. Und Christian Maier von Vodafone gibt Einblicke in die digitale Markenführung des Tech-Pioniers.

"Wir haben den Anspruch die Vision des Metaverse erlebbar zu machen und den Entscheidern die Grundlagen des virtuellen und realen Markenmanagements aufzuzeigen", sagt Brockes. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Vertriebschancen für Marken und deren Produkte gelegt.

Großes Festivalgelände für Trends und Innovationen

Neben dem fachlichen Input werden auf dem Festivalgelände in der Merkur Spiel-Arena die neusten Trends und Innovationen aus der Markenwelt präsentiert. Rund 500 Teilnehmende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz werden erwartet.

Die Erstauflage in der Merkur Spiel-Arena richtet sich an Geschäftsführer, Markenentscheider sowie Agenturen und Medien im Markenumfeld.

Die Veranstalter sind das ESB Marketing Netzwerk und D.LIVE. Unter dem Motto "Marken im Metaverse" wird das Markenfestival am 14. September 2022 in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf stattfinden.