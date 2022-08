Unberechenbar, Kommentar zu Siemens Gamesa von Michael Flämig München (ots) - Siemens Gamesa ist eigentlich ein Hersteller von Windkraftanlagen. Zuverlässig liefert das spanisch-deutsche Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2017 jedoch vor allen Dingen eines: schlechte Nachrichten. Am Dienstag war es wieder einmal so weit. Nachdem bisher die landgestützten Räder neuester Bauart für Sonderbelastungen in dreistelliger Millionenhöhe gesorgt hatten, bezifferte der Vorstand die Kosten der Mängel an allen anderen Onshore-Reihen ebenfalls auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Diese 113 Mill. Euro treiben den Verlust im Geschäftsjahr auf ein noch höheres Niveau, als der Vorstand ohnehin vorhergesagt hatte.



In der Disziplin Prognosesenkung ist Siemens Gamesa also Weltklasse. Wie ein derartiges Desaster in einem oligopolistischen Markt möglich ist, dürfte Stoff für einige Masterarbeiten in Betriebswirtschaftslehre liefern. Schließlich geht es der gesamten Branche trotz des Hypes um erneuerbare Energie schlecht. Dies sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Gamesa sich die Suppe zu einem Gutteil selbst eingebrockt hat. Den Anteil hausgemachter Zutaten schätzt der neue Vorstandschef Jochen Eickholt auf zwei Drittel.