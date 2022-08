Allied Universal® expandiert um 1.858 Quadratmeter mit Empire State Realty Trust in der 501 Seventh Avenue

Seite 2 ► Seite 1 von 3

New York, (ots/PRNewswire) - Empire State Realty Trust, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3609260-1&h=1074689830&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3609260-1%26h%3D2859946527%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.esrtreit.com%252F%26a%3DEmpire%2BState%2BRealty%2BTrust%252C%2BInc.&a=Empire+State+Realty+Trust%2C+Inc.) (NYSE: ESRT) gab heute bekannt, dass Allied Universal®expandiert und von einer 1.114 Quadratmeter großen Fläche im ESRT-Gebäude OneGrand Central Place (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3609260-1&h=1698958955&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3609260-1%26h%3D1997452637%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.esrtreit.com%252Fproperties%252Foffice%252Fone-grand-central-place1%252F%26a%3DOne%2BGrand%2BCentral%2BPlace&a=One+Grand+Central+Place) in eine 2.787 Quadratmeter große Fläche in der 501 Seventh Avenue(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3609260-1&h=2708064430&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3609260-1%26h%3D3468899831%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.esrtreit.com%252Fproperties%252Foffice%252F501-seventh-avenue1%252F%26a%3D501%2BSeventh%2BAvenue&a=501+Seventh+Avenue) umgezogen ist.Die Mieter des Gebäudes 501 Seventh Avenue, das sich in unmittelbarer Nähe derneuen Entwicklungen im Penn District und mit bequemem Zugang zur Penn Stationbefindet, profitieren von den führenden Technologien der ESRT für gesundes Bauenund die Qualität der Innenräume."Die Marktflucht in Richtung Qualität betrifft nicht nur neue Entwicklungen,sondern auch den Wunsch der Mieter nach neu gebauten und renovierten,energieeffizienten Büroflächen in modernisierten, gesunden Gebäuden mit bequememZugang zum öffentlichen Nahverkehr zu einem erschwinglichen Preis", sagte ThomasP. Durels, Executive Vice President, Real Estate bei Empire State Realty Trust.Louis D?Avanzo und Michael Baraldi von Cushman & Wakefield haben AlliedUniversal® bei den Mietvertragsverhandlungen vertreten. Shanae Ursini von ESRTund Ron Lo Russo, Heather Thomas, Patrick Murphy, Will Yeatman und Pierce Hancevon Cushman & Wakefield vertraten den Eigentümer der Immobilie.Weitere Informationen über 501 Seventh Avenue und die aktuellen Verfügbarkeitenfinden Sie https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3609260-1&h=2986741533&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3609260-1%26h%3D1875914690%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.esrtreit.com%252Fproperties%252Foffice%252F501-seventh-avenue1%252F%26a%3Donline&a=Online .