Darling Ingredients Inc. schließt die Übernahme von Brasiliens größtem unabhängigen Rendering-Unternehmen, der FASA Group, ab

Irving, Texas (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (https://c212.net/c/li

nk/?t=0&l=de&o=3609403-1&h=2238431561&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft

%3D0%26l%3Den%26o%3D3609403-1%26h%3D2211252917%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.darl

ingii.com%252F%26a%3DDarling%2BIngredients%2BInc.&a=Darling+Ingredients+Inc.)

(NYSE: DAR), das weltweit führende Unternehmen für die Verwertung von Tier- und

Lebensmittelnebenprodukten zu speziellen Lebens- und Futtermittelzutaten und ein

führender Anbieter von Lösungen zur Dekarbonisierung, gab heute den Abschluss

der Übernahme des größten unabhängigen brasilianischen

Tierkörperverwertungsunternehmens, der FASA Group, bekannt.



Das Unternehmen kündigte die Übernahme erstmals im Mai 2022 (https://c212.net/c/

link/?t=0&l=de&o=3609403-1&h=1523617480&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3

Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3609403-1%26h%3D4040494635%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fir.da

rlingii.com%252F2022-05-05-Darling-Ingredients-Inc-to-Acquire-Largest-Independen

t-Brazilian-Rendering-Company%252C-FASA-Group%26a%3DMay%2B2022&a=Mai+2022) für

einen Kaufpreis von rund 2,8 Mrd. Brasilianischen Real in bar (542,6 Mio. USD

zum heutigen Wechselkurs) an, zuzüglich oder abzüglich verschiedener

Abschlussanpassungen und einer bedingten Zahlung auf der Grundlage des künftigen

Gewinnwachstums. Im Rahmen der Transaktion hat Darling Ingredients 14 Anlagen

erworben, in denen jährlich mehr als 1,3 Millionen Tonnen verarbeitet werden,

und zwei weitere Anlagen befinden sich im Bau.