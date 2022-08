Die Tourismusorganisation von Seoul veranstaltet einen weltweiten Wettbewerb zum Thema "Bewusstes Reisen" unter Beteiligung der UNWTO und mit Unterstützung von Airbnb

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nachhaltigkeit, ein Muss für Reisen



Die Seoul Metropolitan Government (im Folgenden SMG) und die Seoul Tourism

Organization (Präsident & CEO Ki-yon Kil, im Folgenden STO) gaben bekannt, dass

der Global Fair & Sustainable Travel Contest von Airbnb und der UNWTO

unterstützt wird.



- Der Wettbewerb, der am 21. Juli beginnen soll, wird offiziell mit Beteiligung

der UNWTO durchgeführt, da er für das Arbeitsprogramm 2022 ausgewählt wurde,

ein Programm, das die Kernwerte der UNWTO umsetzt.

- Darüber hinaus ist eine weltweite Wettbewerbspromotion zur Stärkung der

Botschaft des fairen Reisens unter der Schirmherrschaft von Airbnb in Arbeit,

einem Unternehmen, das den Wert von "Live Anywhere" betont und gleichzeitig

die Idee des fairen Reisens teilt.





Der Global Fair & Sustainable Travel Contest wurde ins Leben gerufen, um denWert des fairen Reisens zu verbreiten und das Bewusstsein fürverantwortungsbewusstes Reisen bei den Weltbürgern zu stärken. Dies ist eineReaktion auf die zunehmende Bedeutung und das wachsende Bewusstsein fürnachhaltiges Reisen in der ganzen Welt nach der Pandemie.- Laut den Ergebnissen der von Airbnb in Auftrag gegebenen Economist-Umfrageüber Reisende in der APAC-Region im Jahr 2022 gaben 71,8 % an, dass sieglauben, dass nachhaltiges Reisen aufgrund von Covid-19 wichtiger gewordenist. Darüber hinaus hat sich nach der Pandemie das Bewusstsein der Reisendenfür nachhaltiges Reisen dahingehend entwickelt, dass es sowohl wirtschaftliche(46,7 %) als auch soziale (41,3 %) Aspekte umfasst und nicht mehr nur dieUmwelt, die vor der Pandemie im Vordergrund stand. Es wird erwartet, dassdiese neue Nachfrage nach "bewusstem Reisen" in Bezug auf Umwelt, Wirtschaft,Kultur und andere Aspekte lokaler Gemeinschaften steigen wird.Der Global Fair & Sustainable Travel Contest findet vom 21. Juli bis zum 21.August statt, und die Beiträge können entweder in Form von Fotos, Videos oderTexten über die offizielle Website ( http://sustainable-travel.biz/ )eingereicht werden.- Da es keine Beschränkungen für die Teilnahme am Wettbewerb gibt, könnenTeilnehmer aus der ganzen Welt, die Erfahrungen mit fairem und nachhaltigemReisen gemacht haben, an diesem Wettbewerb teilnehmen, und Bewerbungen könnennicht nur von Einzelpersonen, sondern auch von Organisationen, z. B.Institutionen, Schulen, Unternehmen, Unterkünften usw. eingereicht werden.- Einzelpersonen und Organisationen können persönliche Werke in Form vonBildern, Videos oder Texten einreichen, die eine der drei Medienformen wählenund ihre Erfahrungen zum Thema "Mein faires und nachhaltiges Reisen"festhalten.