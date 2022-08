KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Kampf gegen HIV/Aids:

"Zwar sank weltweit die Zahl der Neuinfektionen 2021 im Vergleich zum Vorjahr, aber nur noch um 3,6 Prozent - so wenig wie seit 2016 nicht mehr. Vielen Ländern in Asien, Lateinamerika und Nordafrika fehlen in der Pandemie die benötigten finanziellen Ressourcen, Medikamente und Logistik, um HIV erfolgreich zurückdrängen zu können. Hinzu kommt, dass sich die Forschung zuletzt überwiegend auf Sars-CoV-2 konzentriert hat. Auch Prävention und Früherkennung sind durch Corona ins Stocken geraten. (...) Der globale Kampf ist noch nicht gewonnen, doch alle Bausteine einer erfolgreichen Anti-HIV-Strategie sind gut bekannt: Aufklärung, Beratung, Ressourcen für Prävention, Geld für Therapien und die Schaffung des öffentlichen Bewusstseins. Sie dürfen auch in Corona-Zeiten nicht vergessen werden."/yyzz/DP/he