Die Lage auf den Weltmärkten hat sich bei Agrarrohstoffen zuletzt deutlich entspannt, allerdings notieren viele Nahrungsmittel noch immer auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Am Beispiel des Mais-Futures ging es von 300 US-Cents Anfang August 2020 auf 819 US-cents bis Mai dieses Jahres aufwärts. Nur wenig später folgt ein dynamischer Kurseinbruch direkt unter den Aufwärtstrend auf 561 US-Cents. Dort kann sich der Mais-Future derzeit seit einigen Wochen in einer Seitwärtsphase behaupten, allerdings dürfte dies nur einen Zwischenschritt in der laufenden Korrektur darstellen. Für einen vollständigen Abschluss der laufenden Korrektur sind noch weitere Preisabschläge einzuplanen, im Fokus steht die Horizontalunterstützung aus September 2021.

Weitere Abschläge sehr wahrscheinlich

Unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 561 US-Cents drohen demnach aus technischer Sicht weitere Verluste an die Septembertiefs aus 2021 bei 497 US-Cents. Genau dieses Szenario würde sich hervorragend für den Aufbau von weiteren Short-Positionen eignen und könnte eine überdurchschnittliche Rendite bei Einsatz des richtigen Scheins hervorbringen. Sollte dagegen der Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei aktuell 655 US-Cents bullisch gekreuzt werden, würde dies Rückschlüsse auf einen Rücklauf an 735 US-Cents liefern. Aber erst darüber dürften dann wieder die Jahreshochs um 819 US-Cents im Fokus der Marktteilnehmer rücken.