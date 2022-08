Context Therapeutics und die Menarini-Gruppe kündigen Vereinbarung über Zusammenarbeit bei klinischen Studien und Lieferung von Medikamenten an, um die Kombination von ONA-XR und Elacestrant zu untersuchen

Nach Angaben der American Cancer Society ist Brustkrebs die zweithäufigste Krebserkrankung bei Frauen und tritt im Laufe des Lebens bei einer von acht Frauen (13 %) auf. Für das Jahr 2022 werden rund 280.000 neue Fälle von invasivem Brustkrebs und 51.400 Fälle von nicht-invasivem Brustkrebs erwartet. Elacestrant ist der erste orale SERD, der in einer Phase-3-Studie bei Patientinnen mit ER+, HER2-mBC eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung des progressionsfreien Überlebens (PFS) im Vergleich zur endokrinen Standardtherapie (SOC) gezeigt hat. Die Daten zeigten auch, dass 22% der Patientinnen 12 Monate nach Beginn der Elacestrant-Behandlung noch lebten und progressionsfrei waren, gegenüber 9% in der Gesamtpopulation mit SOC. Daher könnte Elacestrant das neue Rückgrat der endokrinen Therapie für ER+, HER2- mBC werden.

Diese Vereinbarung wird die bevorstehende klinische Phase 1b/2-Studie ELONA unterstützen, in der Onapriston mit verlängerter Freisetzung (ONA-XR), ein oraler Progesteronrezeptor (PR)-Antagonist, in Kombination mit Elacestrant bei Patientinnen mit Östrogenrezeptor-positivem (ER+), PR+ HER2- metastasierendem Brustkrebs (mBC) untersucht wird, die zuvor mit einem CDK4/6-Inhibitor behandelt wurden. Context wird die klinische Studie sponsern und Menarini wird Elacestrant kostenlos zur Verfügung stellen.

PHILADELPHIA und FLORENZ, Italien, 3. August 2022 /PRNewswire/ -- Context Therapeutics Inc. („Context" oder das „Unternehmen") (Nasdaq: CNTX), ein Onkologieunternehmen für Frauen, das niedermolekulare und immuntherapeutische Behandlungen für Brust- und gynäkologische Krebserkrankungen entwickelt, und The Menarini Group („Menarini") gaben heute eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei klinischen Studien und die Lieferung von Menarinis oralem selektivem Östrogenrezeptor-Degradierer (SERD), Elacestrant, bekannt.

Präklinische Daten stützen das Potenzial von ONA-XR plus Östrogenrezeptorabbauer in endokrin resistenten Krankheitsmodellen

