NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat EDF von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 16 auf 12 Euro gesenkt. Die Verstaatlichung des Versorgers rücke näher, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet bis Herbst mit einem Abschluss und passte sein Kursziel an die von der französischen Regierung den anderen Aktionären gebotenen 12 Euro je Aktie an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2022 / 18:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2022 / 19:05 / ET