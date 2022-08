First Tin Plc gibt Start der DFS auf Taronga bekannt

3. August 2022 - First Tin Plc ("First Tin oder das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-tin-ltd/ ) ein Zinnerschließungsunternehmen mit fortgeschrittenen Projekten mit geringem Investitionsaufwand in Deutschland und Australien, gibt den Start für die Erstellung der endgültigen Machbarkeitsstudie ("DFS") für die Zinnlagerstätte Taronga in Australien bekannt.

Die DFS wird von einem Konsortium australischer Unternehmen unter der Leitung von Mincore Pty Ltd (Mincore") durchgeführt, die auch das Projektmanagement und die Mineralverarbeitung übernehmen werden.

Dem Konsortium gehören außerdem an:

- Australian Mine Design and Development Pty Ltd ("AMDAD") - Bergbaustudien und Reservenschätzungen

- H&S Consultants Pty Ltd ("H&S") - Ressourcenabschätzung

- Pells Sullivan Meynink ("PSM") - geotechnische und hydrologische Untersuchungen

- ATC Williams - Entwurf für die Abfallentsorgungsanlage

Mincore und seine Partner haben Machbarkeitsstudien in Australien, Südostasien, Papua-Neuguinea und der Demokratischen Republik Kongo durchgeführt und Verarbeitungsanlagen für mehrere Zinnprojekte weltweit entworfen und gebaut. Es wird erwartet, dass die Studie bis Mitte/Ende 2023 abgeschlossen sein wird.

Diese Arbeiten werden in Verbindung mit den laufenden Umwelt- und Genehmigungsarbeiten durchgeführt, die von RW Corkery Pty Ltd geleitet werden, um bis Ende 2023 alle erforderlichen gesetzlichen Genehmigungen zu erhalten.

Thomas Bünger, CEO der First Tin, sagte: "Die DFS ist ein wichtiger Arbeitsschritt für First Tin, da wir darauf abzielen, das Weltklasse-Projekt Taronga schnell in Produktion zu bringen, um eine gesicherte Versorgung zu gewährleisten. Mincore und seine Partner verfügen über umfangreiche Erfahrungen im Zinnbereich. Wir freuen uns darauf, während der Durchführung der DFS, die nächstes Jahr abgeschlossen werden soll, der Öffentlichkeit weitere Updates bereit zu stellen. Parallel dazu führen wir sowohl in Australien als auch in Deutschland umfangreiche Bohrprogramme durch, um zusätzliche Zinnmineralisierungen in beiden Ländern weiter zu bestimmen und wir verfügen über die notwendigen finanziellen Mittel, um all diese wertsteigernden Maßnahmen durchzuführen.