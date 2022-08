Comviva erhält Mastercard-Zertifizierung für cloudbasierten Zahlungsverkehr

New Delhi (ots/PRNewswire) - Comviva (http://www.comviva.com/) , das weltweit

führende Unternehmen für digitale Finanzlösungen, wurde von Mastercard als Token

Requestor-Token Service Provider (TR-TSP) für Mastercard Cloud Based Payments (

MCBP (https://developer.mastercard.com/product/mobile-payments-sdk/) )

einschließlich Digital Secure Remote Payments ( DSRP (https://developer.masterca

rd.com/masterpass-merchant-onboarding/documentation/masterpass-dsrp-and-tokeniza

tion/) ). Comviva hat auch die EMVCo Software-Based Mobile Payments ( SBMP

(https://www.emvco.com/approved-registered/approved-products/) )

Sicherheitszertifizierung erhalten. Diese Zertifizierungen für Comvivas

mobiquity®-Plattform (https://www.comviva.com/products-solutions/financial-solut

ions/digital-payments/digital-wallet-mobiquity-pay/) nutzen Tokenisierung und

Host Card Emulation (HCE), um sichere kontaktlose Zahlungen in Geschäften und

In-App-Zahlungen zu ermöglichen.



Digitale Kartenzahlungen wie mobiles "Tap and Pay" am Point-of-Sale (POS) des

Händlers und In-App-Zahlungen nehmen rasant zu, so dass ein Bedarf an besserer

Transaktionssicherheit besteht. Mastercard beschleunigt die Einführung des

digitalen Zahlungsverkehrs mit Hilfe von Tokenization durch MCBP, einer sicheren

und skalierbaren softwarebasierten Lösung, die entwickelt wurde, um Kartendaten

zu digitalisieren und sowohl kontaktlose als auch Fernzahlungstransaktionen zu

ermöglichen.