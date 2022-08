Nano One gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

2. August 2022 - Vancouver, Kanada. Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (FWB: LBMB) (das „Unternehmen“), ein Umwelttechnologieunternehmen mit patentierten Verfahren zur kostengünstigen und umweltfreundlichen Herstellung von leistungsstarken Kathodenmaterialien für den Einsatz in Lithiumionenbatterien, freut sich, die Ergebnisse der am 26. Juli 2022 vertagten und nun am heutigen Tag in Vancouver (British Columbia) abgehaltenen Jahreshauptversammlung der Aktionäre (die „Versammlung“) bekannt zu geben.