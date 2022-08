Noch bestimmt zwar der Taiwan-Besuch der US-Spitzenpolitikerin Pelosi die Nachrichten aus der Region. Im Schatten dieser kommen mit Blick in die Zukunft allerdings hoffnungsvolle Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte. Der Einkaufsmanagerindex ist im Juli zur Überraschung des Marktes gestiegen, die Befürchtungen eines Rutsches unter die Schwelle von 50 Punkten sind nicht eingetreten. Damit ist eine V-förmige Erholung der wirtschaftlichen Aktivität in China zu beobachten, was direkt auf eine Lockerung der Covid-Lockdown-Maßnahmen zurückzuführen sein dürfte.

Die guten Daten werden allerdings überschattet von den gegenseitigen Anfeindungen zwischen den USA und China in der Taiwan-Frage. Man hat den Eindruck, dass die Regierung Biden vor den Zwischenwahlen von den hausgemachten Problemen wie der hohen Inflation durch geopolitische Schlagzeilen ablenken will. In den Vereinigten Staaten hat der Wahlkampf begonnen und er dürfte mit Themen wie Russland und China besetzt werden.