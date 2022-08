JPMORGAN stuft Covestro auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Covestro nach endgültigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Kunststoffkonzern an die Geschäftsresultate an. Er senkte seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2022 und 2023./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2022 / 19:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2022 / 00:15 / BST