In diesem Zusammenhang übernimmt ELEMENT vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den Versicherungsbestand der mailo Versicherung AG und steht mailo darüber hinaus bereits ab dem 15.8. als Risikoträger für Neugeschäft zur Verfügung.

Strategische Partnerschaft: mailo baut Leistungsfähigkeit als Anbieter digitaler Gewerbelösungen aus und geht Kooperation mit ELEMENT als Risikoträger-Partner ein Köln (ots) - mailo konzentriert sich künftig noch stärker auf das erfolgreich wachsende Geschäftsfeld der schnellen und einfachen Bereitstellung von individuellen, digitalen Versicherungslösungen für ihre Maklerpartner und Versicherer. Als technischer Dienstleister digitalisiert mailo die jeweiligen individuellen Geschäftsvorfälle für Makler und Versicherer - von der Bereitstellung digitaler Abschlussstrecken bis zur vollständigen white-label-Digitalisierung des Geschäftsbetriebs inkl. Anbindung an vorhandene Systeme. Über eine strategische Kooperation mit ELEMENT als einem Risikoträger-Partner stellt mailo dabei sicher, dass bestehende und neue Maklerpartner und Kunden auch weiterhin die digitalen Produkte und Prozesse von mailo in gewohnter Form nutzen können sowie von deutlich weitergehenden Deckungsmöglichkeiten profitieren.

"Unser Ziel ist es, der Anbieter im Bereich individueller, digitaler Gewerbelösungen für Makler und deren Versicher zu sein. Dies haben wir in den letzten zwei Jahren bereits erfolgreich für eine Reihe renommierter Maklerhäuser und Versicherer umgesetzt. Wir haben hier als notwendige Antwort auf den wachsenden Marktbedarf eine einzigartige Umsetzungsfähigkeit entwickelt, die unsere Makler- und Versichererpartner in der Digitalisierung ihres individuellen Gewerbegeschäfts auf eine ganz neue Dimension hebt. Diese Erfolgsgeschichte schreiben wir nun als technischer Dienstleister konsequent fort", erklärt Dr. Matthias Uebing, Gründer und Vorstand der mailo Versicherung AG. "ELEMENT unterstützt uns dabei, parallel auch unser bisheriges und künftiges Produktangebot für Makler deutlich auszubauen und die Underwriting-Möglichkeiten in der Gewerbeversicherung signifikant zu erweitern. Unsere Maklerpartner profitieren davon, künftig deutlich höhere Risiken und weitere Sparten wie z.B. Gebäude über mailo-Produkte und individuelle Maklerkonzepte anbieten zu können."

"Die Übernahme der mailo Versicherungsbestände zeigt einmal mehr die hohe Effizienz von ELEMENT im Bereitstellen verschiedenster Versicherungsprodukte. Unsere Effizienz, Schnelligkeit und Versicherungsexpertise hat mailo davon überzeugt, den Weg zukünftig gemeinsam mit ELEMENT zu gehen", fügt Dr. Christian Macht, CEO ELEMENT hinzu.



Unternehmensprofil mailo Versicherung AG



Die mailo AG ( https://mailo.de/ ) ist ein auf die Versicherung von Gewerberisiken spezialisiertes Unternehmen. Mittels einer einzigartigen Versicherungstechnologie und einer langjährigen Gewerbeexpertise bietet mailo auf Gewerbe-Zielgruppen zugeschnittene, Betriebshaftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht-, Sachinhalt- und Cyber-Versicherungsprodukte an. Darüber hinaus bietet mailo für Gewerbemakler und Versicherer einzigartige, individuelle Produkt- und Prozesslösungen zur Digitalisierung und Effizienzsteigerung in der Gewerbeversicherung. Die mailo-Versicherungslösungen können für Gewerbemakler, Assekuradeure und andere Versicherer auch als White-Label-Produkte entwickelt und betrieben werden.



Die mailo AG wurde im Dezember 2017 gegründet. Hinter mailo stehen neben den Gründern auch starke Partner und Kapitalgeber, darunter die Deutsche Rück, STS Ventures, Hevella Capital, Orillion und WENVEST Capital.

