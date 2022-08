Mit beachtlichem Erfolg. So haben bisher sämtliche Pilotprojekte in Ländern wie Israel, der Türkei, Mexiko und vielen anderen Staaten gezeigt, dass die Behandlungen mit der nachhaltigen Save Foods-Technologie den Ausschuss an Frischprodukten entlang der gesamten Lieferkette – vom Erzeuger über den Verpacker bis hin zum Einzelhändler und Verbraucher – um durchschnittlich 50 Prozent reduziert. Bei Obst und Gemüse, das den Einzelhandel erreicht hat, verringert sich der Verlust sogar um 50 bis 100 Prozent.

Kooperation mit Auryon Holdings in Südafrika

Seit kurzem arbeitet Save Foods mit dem südafrikanischen Strategieberatungs- und Private-Equity-Unternehmen Auryon Holdings zusammen. Gemeinsames Ziel: die Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette auf dem afrikanischen Kontinent zu stärken.

Hier liegt ein beachtliches Potential, denn immerhin stellt Südafrika den größten Exporteur landwirtschaftlicher Erzeugnisse in Afrika dar und ist zudem mit einer Ausfuhr von 2,1 Millionen Tonnen der zweitgrößte Exporteur von Zitrusfrüchten weltweit. Darüber hinaus exportiert das Land eine Vielzahl anderer Früchte, darunter Kern- und Steinobst, Tafeltrauben und exotische, subtropische Früchte. Insgesamt beträgt die Ausfuhr schätzungsweise 3,2 Millionen Tonnen Obst, die an mehr als 100 Länder ausgeliefert werden. Die Frischobstausfuhren machen 35 Prozent der gesamten Agrarexporte Südafrikas aus, was jährlichen Einnahmen in Höhe von 3,3 Milliarden Dollar entspricht.

Wichtiger Fruchtexporteur Marokko

Eine weitere Kooperation schloss Save Foods im Juli mit dem marokkanischen Unternehmen Korair Agricultural Service ab. Zusammen mit der Accentis-Gruppe wird Korair die Save Foods-Technologie in Marokko einführen. Wie Südafrika ist auch Marokko ein weltweit bedeutender Exporteur von Obst und Gemüse, wobei schätzungsweise 60 Prozent der Agrarexporte in die Europäische Union (EU) gehen.