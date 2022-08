MEHRFACH MIT PLATIN UND GRAMMY AUSGEZEICHNETER KÜNSTLER KENDRICK LAMAR WIRD AM SAMSTAG NACH DEM RENNEN EIN KONZERT BEIM #ABUDHABIGP GEBEN

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Der mehrfache Platin- und Grammy-Preisträger

wurde als Hauptact für das Yasalam After-Race-Konzert am Samstagabend bestätigt



Lamar gesellt sich zu Swedish House Mafia auf dem Unterhaltungsprogramm des

Wochenendes. Zwei weitere Superstars aus aller Welt werden für das viertägige

Festival noch bekannt gegeben





Trotz der zusätzlichen Kapazität im Jahr 2022 sind viele Tribünenkarten undHospitality-Pakete bereits ausverkauft, und die Fans werden dringend gebeten,ihre Karten bald zu kaufen, da sie sonst etwas verpassen könntenWährend wir die Halbzeit der Formel-1-Saison 2022 passieren, steigt die Spannungfür das Saisonfinale weiter an, da Abu Dhabi Motorsports Management und FlashEntertainment heute bekannt gaben, dass Kendrick Lamar das Yasalam After-RaceConcert am Samstag, den 19. November beim FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABIGRAND PRIX 2022 anführen wird.Als mehrfacher Platin- und Grammy-Preisträger und Mitbegründer derKreativschmiede pgLang hat Kendrick Lamar seit der Veröffentlichung seinesDebütalbums good kid, m.A.A.d city im Jahr 2012 einen enormen kritischen undkulturellen Erfolg erzielt.In den letzten 10 Jahren seit seiner Veröffentlichung hat Lamar insgesamt 14Grammys gewonnen und wurde der erste nicht-klassische, nicht-jazzige Musiker,der einen Pulitzer-Preis für sein 2017 erschienenes Album DAMN erhielt. Lamarsletztes Album Mr. Morale & The Big Steppers wurde im Mai 2022 veröffentlicht underhielt sofort begeisterte Kritiken.Die Bekanntgabe folgt auf die Ankündigung vom März, dass das mehrfach für einenGrammy nominierte Trio Swedish House Mafia die Fans am Freitag, den 18.November, mit ihren atemberaubenden Hip-Hop-Beats und ihrer Rock'n'Roll-Attitüdeunterhalten wird. Mit zusätzlichen Sitzplätzen im Verkauf und zwei weiterenerstklassigen Superstars, die noch bekannt gegeben werden, wird es 2022 nochmehr Gelegenheiten geben, "Go Unreal" zu erleben.Ausschließlich die Inhaber von Tickets für den Großen Preis von Abu Dhabi habenZugang zu den Konzerten. Käufer von Grand-Prix-Tickets können sich auchGolden-Circle-Tickets sichern, um den bestmöglichen Zugang zur Bühne im EtihadPark zu erhalten.Rennbesucher, die auf der Suche nach einem Premium-Wochenendpaket sind, werdendaran erinnert, dass die Rennstrecke eine Reihe von Hospitality-Ticketsanbietet, darunter 3-Tages-Pässe für etablierte Favoriten wie die Luna Lounge,die Shams Suite und die Sunset Lounge sowie für das brandneue Deck @ 9. Diesesneue, ultracoole 3-Tage-VIP-Erlebnis wurde speziell für das Jahr 2022 entwickeltund verbindet eine lebhafte Partyatmosphäre mit Fünf-Sterne-Essen und-Getränken. Die Luxussuite Deck @ 9 überblickt die kürzlich umgebaute Kurve 9(Marsa-Kurve), und die Gäste können das Renngeschehen zu einem Soundtrack vonTop-DJs und musikalischer Live-Unterhaltung genießen.Neu in diesem Jahr ist, dass die Besucher ihren Sitzplatz auf der Tribüne mitHilfe eines virtuellen und interaktiven Betrachters auswählen können, so dasssie schon beim Online-Kauf einer Eintrittskarte eine Vorstellung davon bekommen,was sie von ihrem Platz aus sehen werden. Ticketkäufer können ihrKonzerterlebnis auch mit dem Golden Circle-Zugang zum Etihad Park aufwerten, derden Zugang zur Bühne ermöglicht.Gäste, die ein Premium-Erlebnis wünschen, können aus einer Reihe vonHospitality-Paketen wählen, die die Möglichkeit bieten, das führende Sport- undUnterhaltungsevent der Region in bester Umgebung mit hochwertigen Speisen undGetränken und Live-DJs zu genießen. Zu den Hospitality-Paketen für diediesjährige Veranstaltung gehören die neue Sunset Lounge, die Luna Lounge, dieYas Suites, die Marsa Suite, der Champions Club und der F1 Paddock Club, in demdie Gäste ein Drei-Tages-Ticket erwerben und das ultimative Abu Dhabi Grand PrixErlebnis genießen können.Weitere aufregende Ankündigungen werden folgen. Sichern Sie sich jetzt einTicket, um eine der größten und besten Veranstaltungen des Jahres nicht zuverpassen. Um Tickets zu erwerben, besuchen Sie:http://www.yasmarinacircuit.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1870792/Seven_Media_Kendrick_Lamar.jpgFoto- https://mma.prnewswire.com/media/1870793/Seven_Media_F1.jpgPressekontakt:Andrew Young,andrewyoung@sevenmedia.ae,+97144581825Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164614/5287884OTS: Seven Media