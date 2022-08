NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Autohändler habe die Umsatzerwartungen im zweiten Quartal getoppt und das Jahresziel hochgeschraubt, schrieb Analystin Sherri Malek am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Mittelpunkt der Zielspanne liege nun 2 Prozent über dem Konsens. Die etwas gesenkte Absatzprognose liege aber knapp darunter./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 02:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / EDT