Wie hoch sind aktuell die vorhandenen Barmittel von Arcadia Minerals und wann ist voraussichtlich die nächste Kapitalerhöhung erforderlich?

Jurie Wessels: Wir verfügen laut des April-Quartals-Reports über etwa 3,5 Mio. $. Ziel ist, die DFS zu Swanson abzuschließen – also die endgültige Machbarkeitsstudie für die Produktion von Tantalkonzentrat. Außerdem wollen wir die erforderlichen Barmittel beschaffen, ohne uns an die Aktionäre wenden zu müssen. Wir sind operativ schlank aufgestellt und haben genügend finanzielle Mittel bis weit ins nächste Jahr. Dabei hängt es von der Finanzierung des Swanson-Projekts ab, ob wir die Produktion aufnehmen und eine Dividende zahlen können. Sollte sich ein früher Cashflow einstellen, hätte das den Vorteil, dass wir durchgehend liquide wären und nicht auf die Märkte zwecks Finanzierung gehen müssten. Aber zum jetzigen Zeitpunkt haben wir eine gute Cash-Position, werden das Swanson-Projekt auf Herz und Nieren prüfen und dann in Produktion gehen. Wenn alles gut läuft, werden wir hoffentlich mit der DFS und dem anschließenden Fundraising für den Bau beginnen.

Was sind derzeit die besten Argumente für ein Investment in die Aktien von Arcadia Minerals

Julie Wessels: Wir bieten etwas, das sich von einem normalen Explorationsunternehmen unterscheidet. Ein Explorationsunternehmen ist in der Regel sehr abhängig von seinen Aktionären und von der Kapitalbeschaffung für seine Projekte durch seine Aktionäre und sonstigen Investoren. Wir hoffen, das mit dem Tantalprojekt zu ändern. Denn es ist ein Projekt, das man normalerweise nicht so leicht findet. Es handelt sich um ein Projekt, das leicht in die Produktion überführt werden kann und das sehr effektiv ist. Sobald es in Produktion ist, wird es uns den Cashflow liefern, den wir brauchen, um etwas unabhängiger von den Schwankungen des Marktes zu sein als dies bei anderen Explorationsunternehmen der Fall ist. Ein weiterer Punkt: Wir verfügen über wegweisende Projekte, die das Potential haben, das Unternehmen komplett zu verändern. Das gilt nicht nur für das Bitterwasser-Projekt, sondern auch für das Kum-Kum-Nickelprojekt, das ich bereits erwähnt habe und auch für das Kupfer-Gold-Projekt.