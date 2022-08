FORTUNE VERÖFFENTLICHT JÄHRLICHE FORTUNE GLOBAL 500 LISTE

NEW YORK, 3. August 2022 /PRNewswire/ -- Heute gab FORTUNE die Fortune Global 500 TM -Liste für 2022 bekannt, in der die größten Unternehmen der Welt nach Umsatzerlösen für das Geschäftsjahr 2021 aufgeführt sind. Walmart belegte zum achten Mal in Folge und zum 17. Mal seit 1995 den ersten Platz. Saudi Aramco (Nr. 6) holt sich seinen Titel als profitabelstes Unternehmen der Welt mit 105 Milliarden USD Gewinn zurück.

Festlandchina (einschließlich Hongkong) hat mit 136 erneut die meisten Unternehmen auf der Liste, ein Unternehmen mehr als im letzten Jahr. Rechnet man Taiwan hinzu, ergibt sich für Greater China eine Gesamtzahl von 145. Die USA haben mit 124 zwei Plätze gut gemacht, während Japan als Drittplatzierter sechs Plätze verloren hat, also insgesamt 47 aufweisen kann. Zum ersten Mal übersteigt der Gesamtumsatz der Fortune Global 500-Unternehmen mit Sitz in Greater China (einschließlich Taiwan) den Umsatzerlös der US-Unternehmen auf der Liste und macht 31 % des Gesamtumsatzes aus.

Der Herausgeber der FORTUNE Liste, Scott DeCarlo, sagt über die Rangliste 2022: „Die Erholung von der Pandemie hat den größten Unternehmen der Welt nach Umsatzerlösen enormen Rückenwind gegeben. Im Geschäftsjahr 2021 erreichten Umsatz und Gewinn der Fortune Global 500 insgesamt ein Rekordniveau. Die Global 500 sind die ultimative Scorecard für den Unternehmenserfolg, und die Unternehmen stehen 2022 vor einer weiteren großen Bewährungsprobe, wenn es darum geht, mehrere globale wirtschaftliche Herausforderungen zu meistern."

Die Fortune Global 500 Unternehmen erwirtschafteten Umsatzerlöse in Höhe von 37,8 Billionen USD – mehr als ein Drittel des weltweiten BIP – und verzeichneten damit einen Anstieg von 19 % gegenüber dem Vorjahr, was die höchste jährliche Wachstumsrate in der 33-jährigen Geschichte der Liste darstellt. Die kumulierten Gewinne stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 88 % und erreichten den Rekordwert von 3,1 Billionen USD. Die Unternehmen auf der Liste für das Jahr 2022 beschäftigen weltweit 69,6 Millionen Menschen und sind in 229 Städten und 33 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt ansässig. Die Zahl der weiblichen CEOs von Fortune Global 500-Unternehmen stieg in diesem Jahr auf 24, von 23 im vergangenen Jahr.