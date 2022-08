Das Trend-Getränk des Sommers 2022 - Pallhuber Da Capo Sommerzeit

Langenlonsheim/Nahe (ots) - Die Pallhuber-Gruppe versüßt ihren Kunden den Sommer

2022 mit einer ganz besonderen Erfrischung. Anlässlich des 50. Jubiläums

präsentiert das Weinhaus mit Pallhuber Da Capo Sommerzeit eine weitere neue

Kreation - und sorgt damit für Begeisterung in den Reihen seiner Kunden. Schon

jetzt entwickelt sich der weinhaltige Cocktail zum Trend der Saison.



Das Weinhaus Pallhuber, das seinen Sitz im historischen Weinbauort

Langenlonsheim hat, feiert in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Seit seiner

Gründung 1972 hat es sich der Familienbetrieb zur Aufgabe gemacht, Menschen

hochwertige Weine, Sekte, Spitzenliköre und wertvolle Direktsäfte nahezubringen

- von der persönlichen Beratung sowie der Auswahl der Produkte bis hin zur

Lieferung direkt nach Hause. Der Maßstab für die Zusammenstellung des Sortiments

war und ist stets der individuelle Geschmack des Kunden. Und das hat sich

bewährt: In ihrer 50-jährigen Erfolgsgeschichte hat die Pallhuber-Gruppe bereits

über 250.000 Kunden von der hochwertigen Qualität ihrer Weine überzeugen können.

Anlässlich des diesjährigen Jubiläums und als besonderer Dank an seine Kunden

präsentiert das Weinhaus ausgewählte Highlights und fruchtig-erfrischende

Neuheiten. Absoluter Kundenliebling und Renner im Sommer 2022 ist der Wein

Pallhuber Da Capo Sommerzeit!