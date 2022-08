Die Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1) befand sich in den ersten Monaten des Jahres stark unter Druck. Notierte die Aktie noch Ende Januar 2022 oberhalb von 50 Euro, so erreichte sie am 12.7.22 bei 26,95 Euro ein 12-Monatstief, von dem sie sich in weiterer Folge deutlich nach oben hin absetzen konnte.

Nach der Veröffentlichung der positiven Umsatz- und Gewinnentwicklung im ersten Halbjahr 2022, sowie der Bestätigung des Ausblicks für das laufende Jahr legte die Aktie einen dreiprozentigen Kurssprung hin und die Experten von RBC Capital erhöhten das Kursziel für die Aktie auf 40 Euro. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 36 Euro erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.