Nachhaltigkeit im Tourismus boomt - Hotellerie sieht neue Chancen

Graz (ots) - Wie so viele Branchen durchläuft die Hotellerie einen ständigenWandel - stets im Bemühen um die volle Zufriedenheit der Gäste. Immer mehr rücktdabei der Aspekt der Nachhaltigkeit in den Fokus. Das betrifft auch dasRaumangebot von Hotelbetrieben, und genau hier wird nun angesetzt. Mitinnovativen, nachhaltigen Outdoor-Lösungen von der Glamping-Unterkunft bis hinzu Verkostungs- oder Event-Zelten sollen jetzt neue Standards gesetzt werden.Wie umgehen mit dem vorhandenen - oder auch nicht vorhandenen - Raumangebot?Fragen wie diese lassen in der Hotelbranche vielfach Ratlosigkeit aufkommen,geht es doch darum, Platzeffizienz mit einem idealen Gästeerlebnis unter einenHut zu bringen. Neue Reisetrends, Kostenüberlegungen und der Wunschherauszustechen, fließen dabei in die Überlegungen ein, wie bestehende Konzepteneu erdacht werden können."Hotels und Gastronomiebetriebe spüren den Druck, sich immer wieder erfinden zumüssen und ihren Gästen neue, ungewöhnliche Erlebnisse zu bieten. Dabei spielenThemen wie Hochwertigkeit, Langlebigkeit und dadurch unkomplizierte Wartung undInstandhaltung eine große Rolle", weiß Max Schade, Gründer und CEO von STROHBOID(https://www.strohboid.com/) . Der Ansatz des jungen Unternehmens: von Anfang anauf eine klima- und umweltverträgliche Bauweise seiner Outdoor-Lösungen zusetzen. Das Ergebnis sind markante Raumerweiterungen für den Außenbereich inunterschiedlichen Größen.Entsprechend vielfältig sind die Anwendungsbereiche: Als Outdoor-Speisesäle,Tagungsräume, Hochzeitslocations oder gemütliche Rückzugsorte revolutionierenSTROHBOID Lounge und Pavillon die Hotelbranche. Damit soll aber nicht nur denGästen ein angenehmes Raumgefühl gegeben werden: Gerade der aktuell großePersonalmangel in Hotellerie und Gastronomie drängt zu einem Arbeitsumfeld, indem sich die Mitarbeiter:innen wohlfühlen.Wer rastet, der rostet - Innovation als AlleinstellungsmerkmalDer Markt in der Tourismus-Branche ist heiß umkämpft: Wer bestehen will, darfnicht stehen bleiben, sondern muss sich ständig weiterentwickeln undherausstechen. Dessen war man sich auch im Hotelcamp Reinsehlen(https://www.campreinsehlen.de/de/) in der Lüneburger Heide bewusst, als zweiSTROHBOID Lounges in das dortige Tagungskonzept integriert wurden.Geschickt gegenüber den Tagungshallen platziert, ist die Begeisterung bei den