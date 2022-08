BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 will im laufenden Jahr stärker wachsen. Der Jahresumsatz werde bei 6 bis 7 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Zuvor lag die Erwartung bei 5,7 bis 6,8 Milliarden. Die Prognose für die Rohergebnis-Spanne und die Marge für das operative Ergebnis bestätigte das Management, während das Absatzziel leicht eingedampft wurde. Chef Christian Bertermann sieht das Unternehmen angesichts steigender Bruttogewinne je verkauftem Auto auf "einem guten Weg", bis Ende 2023 operativ profitabel zu sein. An der Börse reagierten die Anleger positiv.

Der in den vergangenen Monaten stark gebeutelte SDax -Wert notierte erstmals seit Anfang Juni wieder über 10 Euro. Allerdings kostet die Aktie damit weiterhin nur einen Bruchteil ihres Platzierungspreises von Anfang 2021. Damals waren die Papiere zu je 38 Euro an die Börse gebracht worden. Nach einem anfänglichen Anstieg bis auf 57 Euro drehte der Wind schnell. Seither ging es beständig nach unten. Am Mittwoch legte der Kurs um 16,8 Prozent auf 10,00 Euro zu.