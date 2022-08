FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank sieht sich nach einem unerwartet guten ersten Halbjahr auf Kurs zu ihrem geplanten Milliardengewinn für 2022. "Die starke Ergebnisentwicklung zeigt, dass unsere Strategie 2024 auch in einer Phase niedrigen Wirtschaftswachstums greift", sagte Vorstandschef Manfred Knof am Mittwoch in Frankfurt. Damit der Gewinn in diesem Jahr die Marke von einer Milliarde Euro wie geplant überspringt, dürfe sich jedoch die Konjunktur nicht noch deutlicher verschlechtern, sagte Finanzchefin Bettina Orlopp: "Ein großer Unsicherheitsfaktor bleibt in diesem Zusammenhang die Versorgung der deutschen Wirtschaft mit Gas."

An der Börse wurden die Nachrichten unentschieden aufgenommen. Nach einem Sprung um drei Prozent zu Handelsbeginn sackte der Kurs um vier Prozent ins Minus. Zuletzt wurde das Papier zu 6,74 Euro gehandelt - praktisch so teuer wie am Vorabend und knapp ein Prozent höher als noch zum Jahreswechsel.