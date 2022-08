Das Nachhaltigkeitsschachbrett Kearney präsentiert neues Standardwerk zur Umsetzung nachhaltiger Transformationsprozesse (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Nach dem Erfolg des Branchen-Standardwerks "Das

Einkaufsschachbrett" fokussiert sich die globale Unternehmensberatung Kearney

mit "Das Nachhaltigkeitsschachbrett - Zug um Zug zu einer neuen Führungskultur"

auf den holistischen Aufbau und Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie.

Erhältlich ist das Buch für 29,95 Euro auf

http://www.de.kearney.com/nachhaltigkeitsschachbrett



Was früher "Nice to have" war, ist heute unverzichtbarer Bestandteil

unternehmerischen Handelns: eine nachhaltige, zirkuläre und

verantwortungsbewusste Unternehmensstrategie. Aktuelle Klimaschutzstrategien wie

der europäische Green Deal, die gesellschaftliche Debatte über die Erderwärmung

und die veränderte Marktnachfrage infolge eines wachsenden

Verbraucherbewusstseins haben diesen Trend nochmals befeuert und sorgen in den

Führungsetagen für Handlungsdruck. Das Problem: Viele Unternehmen tun sich

schwer mit der Entscheidung, auf welchem Niveau und in welchem Ausmaß sie sich

engagieren sollen. Mit dem neuen Buch "Das Nachhaltigkeitsschachbrett - Zug um

Zug zu einer neuen Führungskultur" (Süddeutscher Verlag) der Autoren Dr. Martin

Eisenhut, DDr. Michael F. Strohmer, Angela Hultberg, Dr. Marc Lakner und Dr.

Sebastian O. Schömann schließt die globale Unternehmensberatung Kearney diese

Lücke. "In Zukunft wird Nachhaltigkeit für Unternehmen genauso wichtig sein wie

die finanzielle Performance", so einer der Autoren, Martin Eisenhut, Partner und

Managing Director Deutschland, Österreich und Schweiz.