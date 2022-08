Handelsunternehmen KoRo baut seine Präsenz in Europa aus (FOTO)

Berlin (ots) -



- KoRo ist aktuell in 18 europäischen Ländern aktiv und launchte allein 2021 in

acht neuen Märkten

- Gesamtumsatz des Unternehmens lag 2021 bei 62 Mio. EUR (CAGR 2019-2021: 230 %)

- Fokus 2022: stabiles Wachstum in den europäischen Märkten dank zweiseitiger

Diversifikation in den Bereichen Sales und Marketing



Seit der Gründung 2014 hat das Berliner Handelsunternehmen KoRo ein stetiges

Wachstum verzeichnet. Mission des Unternehmens ist es, Verbraucher:innen faire

Preise für qualitativ hochwertige Waren zu bieten und ihnen durch maximale

Transparenz näher an die Handelsabläufe im Unternehmen sowie an die

Erzeuger:innen und Produkte heranzubringen. Dieses Konzept brachte in DACH

wachsende Kund:innenzahlen und wurde bereits 2017 erfolgreich im EU-Ausland

adaptiert. Aktuell ist KoRo in 18 europäischen Ländern aktiv und verzeichnete

von 2019-2021 außerhalb der DACH-Region einen CAGR von 327 % und ein Wachstum

von 1800 %. Dabei lag der Gesamtumsatz des Unternehmens 2022 bei 62 Mio. EUR.

Ziel ist es nun, die EU-Märkte auf einen dauerhaften und stabilen Wachstumskurs

zu bringen. KoRo bereitet sich außerdem auf die Expansion in den US-Markt vor.