ODDO BHF stuft Siemens Gamesa auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: ODDO BHF

Analyst: Baptiste Lebacq

Analysiertes Unternehmen: Siemens Gamesa

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 18,10

Kursziel alt: 18,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 6m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Siemens Gamesa von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 18,10 Euro belassen. Analyst Baptiste Lebacq senkte nach dem Bericht zum dritten Geschäftsquartal seine Ergebnisprognosen für den Hersteller von Windkraftanlagen. Der Aufschwung in der Profitabilität werde Zeit brauchen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Aktienkurs habe sich der Offerte von Siemens Energy praktisch angeglichen./ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2022 / 16:57 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2022 / 07:11 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.