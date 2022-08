Streaming-Studie Abos dürfen zusammen nicht mehr als 30 Euro kosten - Wer ein neues Abo abschließt, kündigt oft ein anderes

Frankfurt (ots) - Preiserhöhungen bei Streaming-Diensten stehen fest. Aber was

dürfen Abos kosten? Und gibt es keine Alternative zu Werbung? Die

Strategieberatung Simon-Kucher & Partners untersuchte Zahlungsbereitschaft und

Akzeptanz für alternative Zahlsysteme wie "Pay as you go", bei dem Nutzer nur

zahlen, was sie wirklich sehen.



- Bei 30 Prozent höheren Preisen, gibt mehr als jeder Zweite an, kündigen zu

wollen

- 15 Euro pro Angebot gelten als teuer, aber annehmbar - Gesamtkosten

entscheidend

- Mehr als jeder Dritte würde für ein neues Streaming-Abo ein anderes kündigen

- Zahlmodell: 57 % fänden "Pay as you go" attraktiv, 44 % begrenzten Zugriff

gegen Rabatt