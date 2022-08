FBA SELLER CON 2022 angekündigt Event zum Thema Amazon FBA (FOTO)

Berlin (ots) - Die Ecommerce.de Consulting GmbH und FBA Unstoppable laden zur

FBA SELLER CON 2022 im Steigenberger Hotel in Frankfurt am Main ein, wie der

Geschäftsführer Nicklas Spelmeyer bekannt gab. In einer Kombination aus Seminar

und Workshop erfahren die 500 Teilnehmer, wie man sich mit Amazon FBA

erfolgreich selbstständig macht. Tickets für die am 13. und 14. August

stattfindende Veranstaltung sind erhältlich unter: https://ecommerce.de/tickets



Geschäftsführer Nicklas Spelmeyer: "Ich habe in nur zwei Jahren mehr als 630

erfolgreiche E-Commerce-Unternehmen aufgebaut. Nun möchte ich meine Erfahrungen

mit angehenden Onlinehändlern teilen. Durch das Event will ich durch einen

direkten Austausch vor Ort noch mehr Menschen für das Geschäftsmodell Amazon FBA

begeistern und ihnen die nötigen Insights geben, um schon von Beginn an die

gröbsten Fehler vermeiden zu können. Für uns bietet sich darüber hinaus die

Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen."