Schondorf am Ammersee (ots) - Nach dem rasanten Anstieg im ersten Halbjahr haben

die Bauzinsen im Juli eine Verschnaufpause eingelegt. Im Monatsvergleich sind

die Hypothekenzinsen im Schnitt um rund 40 Basispunkte gesunken.



Aktuell wird für eine zehnjährige Baufinanzierung laut Biallo-Baugeld-Index ein

durchschnittlicher Effektivzins von 2,87 Prozent pro Jahr aufgerufen (Stand: 3.

August 2022). Bei 15- und 20-jähriger Zinsbindung belaufen sich die

Durchschnittszinsen auf 3,17 respektive 3,25 Prozent. Zum Vergleich: Anfang Juli

markierte der Biallo-Baugeld-Index für die genannten Laufzeiten noch ein

Zehnjahreshoch bei 3,26 (zehn Jahre), 3,52 (15 Jahre) und 3,69 Prozent (20

Jahre).





Der Baufinanzierungsvergleich (https://www.biallo.de/baufinanzierung/) vonbiallo.de zeigt, dass die Top-Anbieter den Marktdurchschnitt um bis zu 60Basispunkte schlagen können. Dazu zählen Banken wie Santander und Degussa Bankoder der Finanzmakler Dr. Klein, die für eine zehnjährige Baufinanzierungaktuell 2,32 bis 2,40 Prozent effektiv pro Jahr aufrufen.Aufwärtspotenzial bei den Bauzinsen weiter intaktDie Entspannung bei den Hypothekenzinsen könnte allerdings nur von kurzer Dauersein. Darauf deutet zumindest die jüngste Expertenumfrage des Verbraucherportalsbiallo.de unter zwölf großen Baufinanzierungsanbietern hin. "Die Bauzinsenwerden mittel- bis langfristig steigen", heißt es zum Beispiel bei der Allianz Baufinanzierung. Und auch die Debeka erwartet, "dass die Bauzinsen, angefeuertdurch die sich ändernde Zinspolitik von FED und EZB, langfristig weiter steigenwerden".Angesichts der Zinswende empfiehlt es sich für Kreditnehmer, längere Laufzeitenbei der Baufinanzierung anzusteuern. Als Alternative zum Annuitätendarlehenbietet sich für bonitätsstarke Häuslebauer ein sogenanntes Volltilgerdarlehen(https://www.biallo.de/volltilgerdarlehen/) an, bei dem der Kredit zumLaufzeitende komplett getilgt ist und daher keine Anschlussfinanzierung mehrbenötigt wird. Dadurch schalten Kreditnehmer das Zinsänderungsrisiko aus enderhalten optimale Planungssicherheit.In einem steigenden Zinsszenario gewinnt auch das klassische Bausparen zunehmendan Attraktivität. "Gerade wenn das Bau- oder Kaufvorhaben noch länger in derZukunft liegt, ist ein Bausparvertrag jetzt durchaus einen Blick wert", sagtHorst Biallo, Gründer und Geschäftsführer des gleichnamigen Verbraucherportals."Wer innerhalb der nächsten drei Jahre eine Anschlussfinanzierung benötigt,sollte jetzt Nägel mit Köpfen machen und sich das aktuelle Zinsniveau über einForward-Darlehen (https://www.biallo.de/forward-darlehen/) sichern."