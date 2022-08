Hierzulande blühte der Immobilienmarkt über ein Jahrzehnt. Die Branchenvertreter stürmten an der Börse von Rekord zu Rekord. Mit der nun grassierenden Inflation, dem Krieg, der Gaskrise und der sich anbahnenden Rezession stürzten die Kurse ins Bodenlose. Deutschlands zweitgrößter Wohnungskonzern LEG Immobilien wurde besonders abgestraft. Der Kurs kollabierte binnen Jahresfrist von 140 auf zuletzt 87,66 Euro. Dabei ist der Konzern stark. 166.000 Objekte hat der Riese überwiegend in Nordrhein-Westfalen, die von 1.800 Mitarbeitern verwaltet werden. Der Buchwert beträgt rund 150 Euro je Aktie. Damit notiert die Aktie 41% unterhalb des Substanzwerts. Ein krasser Abschlag. In der Branche wird der Buchwert über den Net Tangible Assets Value (NTA) ermittelt und vom Wirtschaftsprüfer abgesegnet. Die Bilanz ist mit einer Eigenkapitalquote von 44% solide. 2021 stieg der Umsatz von 875 auf 973 Millionen Euro. Das erste Quartal lief gut. Positiv trugen vor allem die Integration der Ankäufe, das Mietwachstum sowie die verbesserte Vermietungsquote bei. Für das Gesamtjahr geht LEG von einer positiven Entwicklung aus. Die Düsseldorfer fokussieren sich auf Wohnungen im günstigen bis mittleren Preissegment, diese werden anhaltend nachgefragt. CEO Lars von Lackum: „Wir gehen davon aus, unsere Ziele für 2022 vollständig zu erreichen. Unser Geschäftsmodell ist krisenresistent. Unser klarer Fokus auf einen Markt und ein Marktsegment – nämlich auf gutes Wohnen zu fairen Preisen in Deutschland – zahlt sich aus. Mit Blick auf die veränderten Marktbedingungen sind wir in der komfortablen Situation, uns rasch und flexibel auf ein sich änderndes Umfeld anpassen zu können.“ Die Funds from Operations (FFO I), die wesentliche Ertragskennzahl der Branche, stiegen im ersten Quartal um 17% auf 121 Millionen. Positive Effekte ergaben sich aus höheren Nettokaltmieten, wovon ein Großteil auf die 2021 eingefädelten Akquisitionen zurückgehen. Die Miete auf vergleichbarer Fläche legte um 3% auf 6,20 Euro je Quadratmeter zu. Das zeigt die günstigen Preise und das Potential für Erhöhungen. Fachleute halten bis zu 9 Euro Kaltmiete für möglich. Der Leerstand ging auf 2,4% zurück. Das entspricht im Kern einer Vollvermietung, denn eine 100%ige Vermietung läßt sich nicht erreichen – durch Renovierungen und Mietersuche. Vergangenes Jahr steckte LEG 42,50 Euro pro Quadratmeter in Modernisierung, Leerwohnungssanierung und Instandhaltung. 2021 erwarb der Vorstand 22.000 Wohneinheiten – so viele wie nie zuvor in einem Jahr. Der Bestand wuchs dadurch um 15%. Ein Fünftel der Wohnungen liegt nun außerhalb der Heimat NRW. Der Vorstand will 2022 den FFO I um mindestens 12% ausbauen auf 475 bis 490 Millionen Euro. Fazit: Es besteht die Gefahr, daß der Bestand bilanziell abgewertet muß in einer Rezession. Banken sind jedoch zuversichtlich. Zuletzt gab es eine Dividende von 4,07 Euro. Analysten rechnen nun mit 4,62 Euro, was eine Rendite von 5,2% ergibt.