Michael und Markus Kern Warum die KERN GmbH so viele Kundenanfragen erhält (FOTO)

Burladingen (ots) - Michael und Markus Kern sind die Geschäftsführer der KERN

GmbH, die sich auf den Bereich Spindelreparaturen spezialisiert hat. Mit einem

hohen Qualitätsanspruch, umfassender Expertise und ausgeprägtem Servicegedanken

haben die Profis es geschafft, ihr Unternehmen zum Spitzenreiter zu machen. Im

Folgenden erfahren Sie, warum sich so viele Kunden an die Experten der Kern GmbH

wenden.



Die Spindel ist die zentrale Einheit von hochspezialisierten CNC-Maschinen, wie

sie zum Beispiel in der Zerspanungstechnik, der Luftfahrt oder der Autoindustrie

eingesetzt werden. Weil sie täglich einer immensen Krafteinwirkung ausgesetzt

sind, müssen sie regelmäßig repariert werden. Michael und Markus Kern von der

KERN GmbH fokussieren sich nicht nur auf die qualitativ hochwertige Reparatur

der Motorspindeln, sondern auch auf deren ganzheitliche Instandsetzung,

Optimierung und Modifikation. "Unsere Mission ist es, dass die Spindeln länger

durchhalten und präzise bleiben", so der Geschäftsführer Michael Kern.