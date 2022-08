Burladingen (ots) - Michael und Markus Kern sind die Geschäftsführer der KERN

GmbH. Die Experten für Motorspindeln und deren Reparatur arbeiten nach höchsten

Qualitätsstandards und wissen, warum günstige Anbieter in diesem Bereich oft

unseriös sein können. Nachfolgend erfahren Sie, warum Spindelreparaturen zu

Dumpingpreisen mitunter sogar zur Gefahr werden können.



Die Spindel ist das Herzstück einer CNC-Maschine und wird unter anderem zur

Herstellung von Teilen für die Autoindustrie, in der Zerspanungstechnik und in

der Luftfahrt eingesetzt. Weil die Spindeln durch das Drehen mit hoher

Geschwindigkeit immensen Kräften ausgesetzt sind und somit einem extremen

Verschleiß unterliegen, gehen sie regelmäßig kaputt und müssen regelmäßig

revidiert werden. Eine Reparatur ist unabdinglich, aber mit hohen Kosten

verbunden. Dennoch sollte der angebotene Reparaturpreis nicht generell die

Entscheidung beeinflussen, denn hinter Dumpingpreisen stecken oft

unprofessionelle Anbieter mit qualitativ minderwertigen Leistungen, die zu

großen Problemen führen können, warnen die Experten Michael und Markus Kern.





Die KERN GmbH ist auf ganzheitliche Instandsetzungen sowie die Optimierung undModifikation von Spindeln spezialisiert und arbeitet komplettherstellerunabhängig. Mittlerweile ist Michael Kern für das Familienunternehmenzuständig, das sein Vater Markus Kern vor 21 Jahren gegründet hat. Mit bereitsüber 14.000 reparierten Spindeleinheiten können die Experten auf einen breitenErfahrungsschatz und ein enormes Fachwissen zurückgreifen, wovon ihre Kundenprofitieren. So wissen sie, dass qualitative Spindelreparaturen ihren Preishaben und sich hinter billigen Angeboten in der Regel böse Überraschungenverbergen.Günstige Angebote werden am Ende oft teurerDass Dumpingpreise im Bereich Spindelreparaturen so gefährlich sind, hatverschiedene Gründe. Fällt eine Spindel aufgrund von Verschleiß aus, fordert derUnternehmer meistens mehrere Angebote zur Reparatur dieser hochspezialisiertenMaschine an. Sich dann für das günstigste Angebot zu entscheiden, ist ein großerFehler. Denn die Anbieter nennen hier in den meisten Fällen nur einenRichtpreis, der rechtlich gar keine Gültigkeit besitzt. Der Inanspruchnehmer derReparatur kann anhand des Angebots nicht beurteilen, welche Summe am Endetatsächlich auf der Rechnung steht. "So ein Angebot kommt für ihn einemLottospiel nahe", weiß Michael Kern. Oft kennen die Anbieter die Spindel nichtgenau, sondern bieten einheitliche Reparaturen zum gleichen Preis an, ohne zuwissen, was auf sie zukommt.In erster Instanz kann ein Kunde noch nicht beurteilen, was überhaupt ein