Bielefeld (ots) - Eyüp Aramaz ist der Gründer und Geschäftsführer der Aramaz

Digital GmbH. Der Recruiting-Experte hilft der Bäckereien und Konditoreien

dabei, ausgebildete Fachkräfte und qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und

langfristig zu binden. Durch zielgruppenorientierte, digitale

Marketingstrategien bringt er seinen Kunden mehr Sichtbarkeit und Reichweite.



Der seit einigen Jahren grassierende Fachkräftemangel macht auch vor der

Bäckerbranche nicht halt. Immer mehr Konditoren und Bäckermeister beklagen

offene Stellen, für die sie trotz aller Bemühungen die passenden Mitarbeiter

nicht finden - und das, obwohl gerade in diesem Metier Jobs sehr krisensicher

sind. "Bäckereien mangelt es nicht an Kunden. Viele sind dennoch von

Schließungen bedroht, weil ihnen die Mitarbeiter fehlen", sagt Eyüp Aramaz.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der Geschäftsführer der Aramaz Digital GmbH in Bielefeld hat sich auf dasMitarbeiter-Problem dieser Branche spezialisiert und für das Bäckerhandwerk einemaßgeschneiderte Strategie entwickelt, die in systematischen Schritten dazuführt, offene Stellen innerhalb eines Monats mit Fachkräften zu besetzen unddiese langfristig zu binden. Um potenzielle Traum-Mitarbeiter für seine Kundenanzuwerben, setzt er auf die sozialen Medien und optimierte Bewerbungsprozesse.Modern, offen, transparent - so muss Marketing heute sein"Gerade im Bäckerhandwerk erlebe ich immer wieder, dass Geschäftsleitungeneinfach nicht mit der Zeit gehen. Auf alte Traditionen zu setzen, ist sicherrichtig - wenn es um die bewährte Qualität der Produkte dieser Branche geht.Beim Thema Marketing und Mitarbeiterwerbung aber haben die meisten dringend eineModernisierung nötig", erklärt Eyüp Aramaz. Wer seine Wunsch-Mitarbeiter heuteerreichen will, muss also mit der Zeit gehen. Anzeigen in Tageszeitungen machendiesen Job längst nicht mehr. Aber auch im Internet ist ein modernes,zeitgemäßes und technisch einwandfreies Vorgehen wichtig.Digitale Omnipräsenz ist heute unverzichtbarEin großes Problem, das der Mitarbeitergewinnung- und -bindung zugrunde liege,sei die Unsichtbarkeit von Unternehmen. Wer mit der Digitalisierung mitgehen undnicht hinten herunterfallen will, muss daher aktiv an seiner digitalenOmnipräsenz arbeiten, weiß der Experte Eyüp Aramaz. "Da gehen die besten Warenüber den Ladentisch, aber an der Eigenwerbung wird viel zu viel gespart.Bäckereien müssen verstehen, dass heute ein Großteil der Bekanntmachung über dasInternet läuft. Plattformen wie Facebook , Instagram und TikTok werden vonmodernen Unternehmen genutzt, um mit interessantem Storytelling auf sich