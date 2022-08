Hamburg (ots) -



- Nachhaltigkeit: Allianz Trade in Deutschland erreicht Silber-Status bei

Ecovadis-Zertifizierung

- Diversität und Gleichstellung: Erste Stufe der EDGE-Zertifizierung (Economic

Dividends for Gender Equality) absolviert



Allianz Trade in Deutschland setzt seine ESG-Strategie (Environmental, Social,

Governance bzw. Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) weiter konsequent um:

Mit der Ecovadis-Zertifizierung in Silber sowie der ersten Stufe der

EDGE-Zertifizierung hat das Unternehmen zwei weitere Meilensteine erreicht, die

die ambitionierten Ziele des führenden Kreditversicherers beim Thema

Nachhaltigkeit und Diversität unterstreichen.





"Die Ecovadis Silber-Zertifizierung zeigt, dass Allianz Trade in Deutschland inSachen Nachhaltigkeit auf einem sehr guten Weg ist", sagt Milo Bogaerts, CEO vonAllianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "DieGold-Zertifizierung haben wir dieses Mal zwar noch knapp verpasst - aber das istfür uns Ziel und Ansporn für die Zukunft. Der Zertifizierungsprozess zeigt auf,wo wir jetzt noch ansetzen können, um in Zukunft noch nachhaltiger zu werden.ESG ist und bleibt ein Kernthema unserer Zukunftsstrategie. Unsere Devise lautetdeshalb: Go for Gold."Erst Anfang Juni hat der weltweit führende Kreditversicherer als erstesHamburger Unternehmen sein Betriebsrestaurant auf 100% Bio umgestellt (https://www.allianz-trade.de/presse/pressemitteilungen/allianz-trade-stellt-als-erstes-hamburger-unternehmen-betriebsrestaurant-komplett-auf-bio-um.html) . Zudem beziehtdas Unternehmen seit Januar 100% echten Ökostrom und hat mit dem Umzug in dasneue, nach DNGB-Gold-Standard zertifizierte Bürogebäude in Hamburg seinenCO2-Fußabdruck um 85% verringert.Neben Nachhaltigkeit treibt Allianz Trade auch das Thema Diversität stetigvoran. In diesem Zuge hat das Unternehmen die erste Stufe der weltweitanerkannten, unabhängigen Zertifizierung EDGE (Economic Dividends for GenderEquality) erreicht. Im Rahmen von EDGE werden verschiedene Aspekte derGeschlechtergleichstellung analysiert wie beispielsweise gleiches Entgelt fürgleichwertige Arbeit, Einstellungen und Beförderungen, Schulungen und Mentoringzur Führungskräfteentwicklung, flexibles Arbeiten und Unternehmenskultur."Die Gleichstellung unserer Mitarbeitenden, eine gleiche und faire Bezahlung unddie konsequente Förderung von Diversität hat für Allianz Trade eine sehr großeBedeutung", sagt Bogaerts. "In unserem Management-Team in Deutschland sindbeispielsweise drei Nationen vertreten und mit 57 % mehr Frauen als Männer -