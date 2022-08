Der Chiphersteller Infineon rechnet nun mit einem Umsatz von rund 14 Mrd. Euro - eine halbe Milliarde Euro mehr als bislang erwartet. Die Erlöse stiegen um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr auf 3,6 Mrd. Euro und lagen damit ebenfalls über den Erwartungen. Das Segmentergebnis lag mit 842 Mio. Euro um 70 Prozent höher als vor Jahresfrist, das Management teilt hierbei eine Marge von über 23 Prozent an. Steigende Rohstoff- und Energiekosten sowie Zinsen belasteten das Wirtschaftswachstum dagegen. Besonders hohe Nachfrage ist aus der Automobilbranche zu verzeichnen, in diesem Segment legte Infineon deutlich zu.

Abwärtstrend beendet

Bereits in der abgelaufenen Handelswoche gelang es durch einen nicht kleinen Kurssprung über das Niveau von 26,00 Euro zuzulegen und einen seit November letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend zu beenden und dadurch weiteres Aufwärtspotenzial freizusetzen. Zugewinne an 30,00 Euro und darüber in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei derzeit grob 32,00 Euro wären auf Sicht der nächsten Wochen und Monaten möglich. Zuvor allerdings sollte ein Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau dringend einkalkuliert werden. Die aktuell laufende Erholung seit Anfang Juli könnte nämlich kurz vor ihrem Ende stehen. Ein Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend mit Abschlägen unter 23,00 Euro sollte dagegen tunlichst vermieden werden.