Intelligente Test-Orchestrierungsplattform HyperExecute von LambdaTest ist jetzt auf dem Microsoft Azure Marketplace verfügbar

HyperExecute von LambdaTest ist eine intelligente Test-Orchestrierungsplattform der nächsten Generation, die Testern und Entwicklern hilft, End-to-End-Automatisierungstests (Selenium, Playwright und andere) mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit auszuführen. Sie ist bis zu 70 % schneller als herkömmliche Cloud-basierte Automatisierungsnetze.

Bestehende Automatisierungsplattformen sind aufgrund der vielen Netzwerk-Hops, die bei jedem Test auftreten, von Natur aus langsam. Beim traditionellen Ansatz werden die ausgelösten Testszenarien zunächst an den Hub gesendet, wo sie wiederum für die Ausführung auf dem am besten geeigneten Knoten geplant werden. Dies führt zu unnötigen Latenzzeiten, da zahlreiche Netzkomponenten an dem gesamten Prozess beteiligt sind. Außerdem führen mehrere Netzwerk-Hops mit getrennten Komponenten zu einer erhöhten Fehleranfälligkeit der Tests, ein Faktor, der die Markteinführung am meisten behindert.

Die weltweiten Rechenzentren von Microsoft Azure nutzend, vereint HyperExecute alle Komponenten in einer einzigen Ausführungsumgebung, die diese Netzwerk-Hops eliminiert und die Testausführungszeiten verkürzt. Dies ermöglicht es Unternehmen, Code zu testen und Probleme schneller zu beheben und so die Markteinführung zu beschleunigen.

HyperExecute bietet Echtzeit-Konsolenprotokolle für die Testausführung, intelligente Gruppierung von Tests zur Reduzierung der Gesamtentwicklungszeit, Artefaktverwaltung, automatische Berichterstellung und automatische Wiederholungsversuche bei Fehlern. HyperExecute ist auch für Windows, Mac und Linux verfügbar.

„Wir haben mit Microsoft Azure zusammengearbeitet, um HyperExecute zu entwickeln. Es ist eine bahnbrechende, intelligente Test-Orchestrierungsplattform, die dafür sorgt, dass Entwickler schnelleres Feedback erhalten und Unternehmen dadurch schneller auf den Markt kommen können", so Mayank Bhola, Mitbegründer und Leiter der Produktentwicklung bei LambdaTest. „Wir haben großartige Rückmeldungen von unseren ersten Kunden erhalten, die zu den größten Unternehmen der Welt gehören. Wir können es kaum erwarten, dass HyperExecute weltweit über den Microsoft Azure Marketplace ausprobiert wird."