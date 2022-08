Seite 2 ► Seite 1 von 4

Frankfurt (ots) - In den letzten Monaten sind die Inflationsraten weltweit starkangestiegen. Auch in Deutschland ist die Entwicklung einschneidend: Nach einerInflationsrate von nur 0,5 Prozent in 2020 und einem deutlichen Anstieg auf 3,1Prozent in 2021 stieg sie im Mai 2022 mit 7,9 Prozent gegenüber demVorjahresmonat auf den höchsten Stand seit fast 50 Jahren. Im Juni und Juli kames zu einem leichten Rückgang auf nun 7,5 Prozent. Die Zentralbanken weltweitversuchen, mit zum Teil starken Zinserhöhungen gegenzusteuern - zuletzt hat sichdie EZB mit ihrer Leitzinsanhebung um 0,5 Prozent von Negativzinsenverabschiedet. Doch das Gefühl von Bedrohung ist bei Anlegerinnen und Anlegerngroß, wie das Finanzbarometer 2022, eine aktuelle Umfrage von J.P. Morgan AssetManagement unter rund 2.000 Frauen und Männern in Deutschland, zeigt.Viele der Befragten sind stark verunsichert und sorgen sich um ihre Ersparnisse.Ein gutes Signal ist aus Sicht von Matthias Schulz , Managing Director bei J.P.Morgan Asset Management, dass die Hälfte der Befragten Kapitalmarktinvestmentswie Aktien, Investmentfonds oder ETFS als beste Lösung ansehen, um die Inflationauszugleichen. "Eine breite, langfristig orientierte und renditefokussierteStreuung innerhalb des Portfolios ist eine gute Strategie, der InflationInvestitionen in die Realwirtschaft entgegenzusetzen, statt der schleichendenEnteignung der Sparanlagen tatenlos zuzusehen", betont der Experte.Inflation wird als größere Bedrohung als Marktschwankungen wahrgenommenMit Blick auf ihre Ersparnisse geben aktuell 56 Prozent der Befragtentatsächlich als größte Sorge an, dass ihr Vermögen durch die Inflationschleichend entwertet wird. Interessanterweise wurde die Bedrohung durch dieInflation von den Deutschen bereits vor zwei Jahren, als die Inflation nochminimal war, als hoch empfunden: Bei der Befragungen 2020 stellte die Inflationmit 49 Prozent der Nennungen auch schon die größte Sorge für knapp die Hälfteder Deutschen dar. 2021 ging dies auf 46 Prozent zurück.Dass sich das Ersparte wegen der Niedrigzinsen nicht vermehrt, empfinden aktuellnur noch 29 Prozent als größte Sorge - im Jahr zuvor gaben dies noch 37 Prozentder Befragten an, nach 28 Prozent in 2020. Die Sorgen um Marktschwankungen, diehäufig von Sparern als Hinderungsgrund angegeben werden, wenn es darum geht sichan Kapitalmarktinvestments heranzuwagen, gehen sukzessive zurück. War dieVolatilität im ersten Pandemiejahr 2020 für fast ein Viertel der Deutschen (23