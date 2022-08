Neue Studie offenbart Risiken für Unternehmen nach der Pandemie

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Die neue von Cognizant gesponsorte Economist Impact Survey zeigtdie größten Herausforderungen für die 2.000 befragten Führungskräfte:Konkurrierende Prioritäten, die Wertschöpfung aus Technologieinvestitionen, dasBeheben von Lücken bei der Mitarbeitergewinnung und der Qualifizierung sowienachhaltige ESG-Maßnahmen- Etwa 90 % der Befragten weltweit und 95 % der Befragten aus Deutschland gabenan, dass konkurrierende strategische Erfordernisse im Vordergrund stehenwerden. Dazu zählen unter anderem datengetriebene Arbeitsweisen, digitaleGeschäftsmodelle und die Anpassung der Betriebsabläufe an diese neuenArbeitsweisen.- Mehr als 60 % der Befragten weltweit und ebenso viele in Deutschland planenfortschrittlicher Technologien wie Quantencomputing, Blockchain und Robotik zuverwenden oder haben bereits damit begonnen. Dennoch geben fast 50 % derBefragten weltweit und sogar 57% der Befragten aus Deutschland an, dass siebis jetzt keinen nennenswerten Nutzen aus den bestehendenTechnologieinvestitionen ziehen.- Fast die Hälfte der Befragten weltweit (46%) und sogar 65% der Befragten inDeutschland geben an, dass es ihnen an notwendigen Talenten fehlt, die für dieImplementierung und Nutzung fortschrittlicher Technologien erforderlich sind.- Überwältigende 90% der Befragten weltweit und 86% in Deutschland erkennen an,dass die Beachtung ESG-Themen ein wesentlicher Aspekt eines modernenUnternehmens ist; jedoch beziehen nur 35 % der Befragten weltweit und 28% inDeutschland ESG derzeit in die Unternehmensstrategie ein.Cognizant (https://www.cognizant.com/de/de) hat heute die Studie TheFuture-Ready Business Benchmark (https://www.cognizant.com/us/en/whitepapers/documents/ready-for-anything-what-it-means-to-be-a-modern-business-wf1189596.pdf)veröffentlicht. Die Studie wurde im Auftrag von Cognizant von Economist Impact(https://impact.economist.com/) durchgeführt. Die umfassende Befragung von 2.000Führungskräften aus acht Branchen und zehn Ländern zielt darauf ab, den Zustandvon modernen Unternehmen zu verstehen und zu ermitteln, wie Führungskräfte denlangfristigen Erfolg in einer Welt nach der Pandemie vorbereiten können. DieStudie identifiziert drei wesentliche, miteinander verknüpfte Bereiche, denenFührungskräfte Aufmerksamkeit schenken müssen, um ein resilientes,zukunftsfähiges Unternehmen zu schaffen: 1) Den vollen Wert beschleunigterTechnologieeinführung ausschöpfen, 2) Die Personalstrategien überarbeiten und 3)Lücken im Denken und Handeln angesichts wachsender ESG- Herausforderungen (ESG)schließen."Resilienz ist ein Must-Have für jedes Unternehmen, das in Zeiten steigendenWettbewerbs, schneller werdenden digitalen Technologien und unvorhersehbarer