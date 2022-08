JEFFERIES stuft Encavis auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Encavis nach Eckdaten zum ersten Halbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Der Solar- und Windpark-Betreiber habe nach starken Kennziffern sein Gewinnziel (EPS) für das Gesamtjahr 2022 angehoben, lobte Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 06:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2022 / 06:04 / ET





