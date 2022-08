(neu: Aussagen aus Telefonkonferenz zu Kostensteigerungen und Auswirkungen auf Ziele für 2024, aktualisierte Kursreaktion, Analystenstimme)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank sieht sich nach einem unerwartet guten ersten Halbjahr auf Kurs zu ihrem geplanten Milliardengewinn für 2022. "Die starke Ergebnisentwicklung zeigt, dass unsere Strategie 2024 auch in einer Phase niedrigen Wirtschaftswachstums greift", sagte Vorstandschef Manfred Knof am Mittwoch in Frankfurt. Damit der Gewinn im Gesamtjahr die Marke von einer Milliarde Euro überspringt, dürfe sich jedoch die Konjunktur nicht noch deutlicher verschlechtern, sagte Finanzchefin Bettina Orlopp. Ein großer Unsicherheitsfaktor bleibe "die Versorgung der deutschen Wirtschaft mit Gas". Schon jetzt droht die Inflation die Pläne des Vorstands zur Kostensenkung zu durchkreuzen. Steigende Erträge sollen dies in den kommenden Jahren aber mehr als wettmachen.

Für die Commerzbank-Aktie ging es nach anfänglichen Irritationen aufwärts. Am frühen Nachmittag lag sie mit einem Kursanstieg von rund anderthalb Prozent auf 6,842 Euro im Mittelfeld des MDax und wurde damit gut zwei Prozent teurer gehandelt als noch zum Jahreswechsel. Analysten zeigten sich von den Quartalszahlen positiv überrascht. Nach Ansicht von Branchenexpertin Anke Reingen von der kanadischen Bank RBC lastet die Gaskrise in Europa jedoch stark auf dem Commerzbank-Kurs.