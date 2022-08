Internationaler Luftverkehr im ersten Halbjahr stark angestiegen-Inlandsverkehr bleibt dahinter zurück / Engpässe im Luftraum und beim Personal / Halbjahresbilanz der deutschen Luftverkehrswirtschaft

Berlin (ots) - Die Passagiernachfrage blieb im ersten Quartal dieses Jahres noch

deutlich hinter den Prognosen zurück. Grund war das Aufkommen der

Omikron-Variante. Steigende Inzidenzen verbunden mit Reisewarnungen und

-restriktionen führten in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 zu einem

deutlichen Einbruch der Nachfrage. Erst nach einer Rücknahme des größten Teils

der Reisewarnungen zog Ostern 2022 die Nachfrage an - dann allerdings

sprunghaft: Lag der Anteil des Flugangebots im 1. Quartal noch bei 51 Prozent

des Angebots von 2019, stieg er mit dem Sommerflugplan um 24 Prozentpunkte an

auf 75 Prozent von 2019.



"Eine so deutliche Abweichung der realen Nachfrage gegenüber den Planungen und

Vorhersagen ist beispiellos. Das volatile Infektionsgeschehen und das damit

verbundene Hin und Her bei Reisebeschränkungen und Reisewarnungen hat eine

verlässliche Kalkulation des Reiseverhaltens unmöglich gemacht", sagt Jost

Lammers, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft

(BDL).