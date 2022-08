Ingelheim (ots) -



- Late-Stage Forschungspipeline wächst und adressiert Bereiche mit hohem

ungedeckten medizinischen Bedarf

- Pipeline umfasst Bereiche wie seltene Hauterkrankungen, Lungenfibrose,

Onkologie und Erkrankungen des zentralen Nervensystems

- Umsatz steigt währungsbereinigt um 9,5 Prozent auf 11,2 Mrd. Euro



Boehringer Ingelheim, eines der führenden forschungsgetriebenen

biopharmazeutischen Unternehmen, hat auch in der ersten Jahreshälfte 2022 die

Versorgung von Patienten mit Medikamenten weiter verbessert. Dies erfolgte durch

Stärkung der Forschungspipeline und trotz eines Umfeldes mit zunehmenden

wirtschaftlichen, politischen und regulatorischen Herausforderungen.





Boehringer Ingelheim erhöhte die Investitionen in Forschung und Entwicklung(F&E) und verzeichnete eine stärkere Dynamik durch schnellere Fortschritte inder Pipeline und die Nutzung neuer Geschäftschancen. Bislang hat das Unternehmenin diesem Jahr außerdem 11 F&E-Partnerschaften mit Fokus auf neue Modalitätengeschlossen, wie z. B. Forschung im Bereich Proteinabbau, Antibiotikaresistenz,regenerative Medizin, Onkologie und Data Science.Angetrieben durch die weiterhin starke Nachfrage nach Arzneimitteln desUnternehmens zur Behandlung von Herzinsuffizienz, Diabetes undAtemwegserkrankungen bei Menschen und nach Produkten zur Behandlung vonHaustieren, stieg der Umsatz währungsbereinigt um 9,5 Prozent auf 11,2 Mrd.Euro."Trotz eines volatilen wirtschaftlichen Umfelds konnten wir mehr Patienten mitden Arzneimitteln versorgen, die für sie eine wesentliche Verbesserung bedeuten,während wir gleichzeitig Fortschritte in unseren Pipeline für Humanpharma undTiergesundheit verzeichnen konnten und damit in Bereichen mit einem hohenmedizinischen Bedarf Leben verändern", sagt Hubertus von Baumbach, Vorsitzenderder Unternehmensleitung.Boehringer Ingelheim plant in den nächsten fünf Jahren 25 Mrd. Euro in F&E zuinvestieren sowie weitere 7 Mrd. Euro in neue Produktionstechnologien. DasUnternehmen rechnet damit, acht aktive Zulassungsstudien für Arzneimittel imBereich Humanpharma bis Jahresende abzuschließen und arbeitet daran, dassweitere 15 neue Produkte bis 2027 die Patienten erreichen."Obwohl wir auch in der zweiten Jahreshälfte noch wirtschaftliche Unsicherheitenerwarten, sind wir doch zuversichtlich, unsere Ziele für 2022 erreichen zukönnen und unseren innovationsgetriebenen Weg fortzusetzen", sagt MichaelSchmelmer, Mitglied der Unternehmensleitung mit der Verantwortung für Finanzen &Konzernfunktionen. "Wir werden uns auch weiterhin auf unsere