Reha-Branche massiv unter Druck

Berlin (ots) - DEGEMED sieht Risiken für Einrichtungen und warnt vor

Versorgungsengpässen



Die medizinische Reha-Branche steht in diesem Sommer unter massivem Druck. Die

anhaltende Corona-Pandemie führt zu einem hohen Krankenstand bei den

Beschäftigten in den mehr als 1.000 Einrichtungen in Deutschland. Die Kliniken

haben es dadurch deutlich schwerer, die anspruchsvolle Regelversorgung und die

häufig komplexen Behandlungsprogramme für die Patienten sicherzustellen.

Gleichzeitig müssen die Einrichtungen die umfangreichen Maßnahmen

aufrechterhalten, mit denen sie seit zwei Jahren Infektionsrisiken vermeiden.



Bis zur Jahresmitte haben die Kostenträger den Mehraufwand für diese Maßnahmen

über Zuschläge finanziert. Seit einem Monat erhalten die Einrichtungen dafür

aber keine Kompensation mehr. Sie halten dennoch an den Maßnahmen fest, um die

Sicherheit für Patienten und Beschäftigte nicht aufs Spiel zu setzen und

Ansteckungen und Corona-Ausbrüche zu verhindern. Die DEGEMED und die gesamte

Branche appelliert daher an Politik und Kostenträger, die Einrichtungen nicht

allein zu lassen und Zuschläge und Schutzschirme so schnell wie möglich zu

reaktivieren. Der Infektionsschutz in Gesundheitseinrichtungen, also der Schutz

vulnerabler Gruppen und der Arbeitsschutz des Gesundheitspersonals muss in einer

Pandemie an erster Stelle stehen, um die Bevölkerung zu schützen. Eine

Fortführung des pandemiebedingten Infektionsschutzes ist somit unumgänglich.

Bevölkerungsschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Kosten dürfen

nicht einseitig den Gesundheitseinrichtungen aufgebürdet werden.