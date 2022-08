FRANKFURT (dpa-AFX) - Nicht viel Aufwärtsdrang hat der Dax am Mittwoch an den Tag gelegt. Marktteilnehmer verweisen mit Blick auf die verhaltene Kursentwicklung wie schon in den vergangenen Tagen auf die Spannungen zwischen China und den USA um Taiwan. Immerhin drehte der Leitindex Dax nach anfänglichen Verlusten ins Plus, das zuletzt 0,38 Prozent auf 13 500,97 Punkten betrug. Auf diesem Niveau fehlte dem Dax im bisherigen Handelsverlauf aber mehrfach der Schwung.

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat dem demokratischen Taiwan die Unterstützung der USA zugesichert. Ungeachtet aller Warnungen aus Peking war die 82 Jahre alte Demokratin zum höchstrangigen Besuch aus den USA in einem Vierteljahrhundert in Taiwan eingetroffen. Als Reaktion startete Chinas Militär Manöver mit Schießübungen in Meeresgebieten rund um die Insel.