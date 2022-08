HAMBURG (dpa-AFX) - Der Solar- und Windpark-Betreiber Encavis wird angesichts gesteigerter Erzeugungskapazitäten und hoher Strompreise optimistischer für das Gesamtjahr. Unter Berücksichtigung der erhöhten Umsatz- und Ergebnisgrößen in den ersten sieben Monaten, habe der Vorstand entschieden, den Ausblick 2022 anzupassen, teilte das Unternehmen überraschend am Mittwoch in Hamburg mit. Die Aktie zog nach der Nachricht auf über 22 Euro an und damit auf ein zuletzt im Februar 2021 gesehenes Niveau.

Zuletzt notierte sie noch drei Prozent im Plus bei 21,69 Euro. Damit setzt sich die Erholung der vergangenen Wochen fort. Im Juni war der MDax -Wert bis auf unter 17 Euro abgerutscht. Mit dem aktuellen Kurssprung könnte auch ein nachhaltiger Ausbruch über den Bereich um die 21 Euro gelingen, der seit April mehrfach eine zu hohe Hürde war. Damit würde das Hoch von Anfang 2021 bei 25,55 Euro in den Blick rücken.

Seit Jahresbeginn gehört Encavis dank seines Portfolios erneuerbarer Energien aber zu den großen Gewinnern an der Börse und hat rund 40 Prozent an Wert zugelegt. Analyst Martin Comtesse vom Invesmenthaus Jefferies lobte am Mittwoch, dass auch das Ziel für den Gewinn je Aktie angehoben wurde. Diesen sieht das Management um Chef Dierk Paskert 2022 nun bei 55 Cent und damit 4 Cent höher als bislang erwartet.