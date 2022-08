Abbildung 1 – Allgemeiner Projekt-Lageplan

Das Muskwa Projekt besteht aus dem Neil Projekt, dem Toro Projekt und dem Bronson Projekt im Norden von British Columbia. Siehe Abbildung 2 unten.

Abbildung 2 - Lageplan

Peter Hawley, Präsident und CEO, berichtet: "Louis Martin, unser leitendes technisches Vorstandsmitglied, und ich sind gerade von einem Besuch des Muskwa-Projekts zurückgekehrt und freuen uns, sagen zu können, dass die Dinge gut vorangehen. Das diesjährige Programm wurde einen Monat früher als im letzten Jahr begonnen und ist viel fokussierter, wie Sie unten sehen können (siehe Foto 1 unten).

Foto 1 - Links Louis Martin, P. Geo., rechts Peter Hawley, P. Geo.

Es wurden zehn vorrangige Projekte ermittelt, die im Laufe des Jahres durchgeführt wurden;

- 1. Prospektierung, im Gange

- 2. Feldkartierungen und Probenentnahmen, im Gange

+200 Proben zur Untersuchung eingesandt

- 3. Oberflächen-Geophysik bei ausgewählten Zielen, im Gange

- 4. Elf Drohneneinsätze, abgeschlossen

Klicken Sie hier (https://pr.report/QYjqV1x9) für Drohnenaufnahmen von 2022 der Toro Kupfersichtung, beachten Sie den Hubschrauber für Größenrelationen

- 5. Strukturkartierung, im Gange

- 6. Stolleneingänge sichern, abgeschlossen

- 7. Probenentnahmen in Untergrundkanälen, im Gange

- 8. Unterirdisches LIDAR, drohnengestützte 3-D-Kartierung, im Gange

- 9. Inspektion der historischen Bohrkerne, abgeschlossen

- 10. Bohrgenehmigung für 45 Löcher, ausstehend

Im März 2022 beantragte das Unternehmen beim Bergbauamt (Department of Mines, Permitting) eine Bohrgenehmigung für 15 Bohrlöcher, 3 Löcher pro Bohrloch, die für 5 Jahre gültig ist. Im Juli wurde eine Sicherheitsleistung angefordert, die auch erbracht wurde. Derzeit befinden sich der Inspector of Mines, Permitting und die First Nations in Gesprächen. Bereits in diesem Sommer haben wir eine neue Kupfersichtung gefunden und im Ergebnis dessen unser Landpaket um 254 Hektar vergrößert.